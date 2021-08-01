Робототехника может заменить работников сельского хозяйства в России к 2030 году

Москва, 1 августа. Около 500 тыс. жителей России могут лишиться рабочих мест в сфере сельского хозяйства из-за внедрения автоматизированных механизмов, заявил профессор Александр Сафонов.

Снижение числа сотрудников в сфере транспорта, финансовой администрации, государственного управления и сельского хозяйства ожидается к 2030 году, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Однако, по ее словам, на два миллиона человек возрастет число работников в IТ-отрасли.

«В сельском хозяйстве количество лиц, которые могут потерять работу на протяжении лет десяти, — это где-то около полумиллиона человек, кто занят непосредственно ручной работой или полуручной», — прокомментировал ситуацию Сафонов.

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ считает, что изменения также коснутся работников сферы транспорта. По его словам, машины смогут заменить людей даже в грузовых и железнодорожных перевозках.

"Умная" техника уже смогла себя проявить на МАКС-2021. Российский вуз представил интерактивного робота, который может запоминать людей, танцевать, петь и рассказывать анекдоты. В будущем такие модели могут стать отличным инструментом для популяризации науки среди подрастающего поколения.