NASA планирует эксплуатировать МКС до 2028 года

Вашингтон, 1 августа. Работоспособность Международной космической станции можно поддерживать вплоть до 2028 года. Об этом заявила представитель NASA Стефани Ширхольц.

Роскосмос недавно признал рискованным использование российского сегмента после 2024 года. В связи с этим будет создана Российская орбитальная служебная станция. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не согласно с этим заявлением и намерено поддерживать работоспособность МКС и дальше, передает ТАСС.

«Наша цель — непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите», — заявила Ширхольц.

Давление в российском сегменте МКС недавно упало до 154 миллиметров ртутного столба. Утечка воздуха уже не первый раз фиксируется российскими космонавтами.