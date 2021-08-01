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Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
Общество
Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Москва, 1 августа. Россияне, проживающие в арктическом регионе, смогут бесплатно получить участок земли под личное пользование. Программа начинает действовать с 1 августа 2021 года.

Первые полтора года земля будет выделяться только местным жителям. Начиная с 1 февраля 2022 года, жители со всех уголков России смогут принять участие в программе, которая носит название «Арктический гектар».

Бесплатную землю можно получить в Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в отдельных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии, пишет «Парламентская газета».

«Это для тех, кто готов трудиться, готов рисковать и добиваться поставленных целей», — сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Недавно появилась информация, что раздача земельных участков на Ямале начнется с 1 августа. По данным местных СМИ, в программу войдет 462,7 гектара.

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Юрий Трутнев арктика дальневосточный гектар
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