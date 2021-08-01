«В семье не без урода»: Нарышкин осудил россиян за призывы США к санкциям

Москва, 1 августа. Спецслужбы России фиксируют факты, когда соотечественники предлагают США ввести санкции против РФ. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал таких граждан предателями.

Предателей со стороны россиян, по словам Нарышкина, подавляющее меньшинство. Но с ними нужно постоянно работать. При этом большинство сторонников антироссийской пропаганды уезжают в Соединенные Штаты, добавил глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами... В семье не без урода», — передает слова Нарышкина RT.

Недавно Нарышкин оценил способность американских властей регулировать мировые кризисы. По его словам, в одиночку это сделать невозможно, поэтому Вашингтон и Москва обмениваются данными по борьбе с терроризмом.