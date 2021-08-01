Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 03:57
03:50
Общество
Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
03:46
Общество
Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
03:41
Общество
Робототехника может заменить работников сельского хозяйства в России к 2030 году
03:33
Общество
Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса
03:28
Технологии
NASA планирует эксплуатировать МКС до 2028 года
03:25
Общество
Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
03:24
Общество
Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
03:18
Общество
Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
03:17
Общество
«В семье не без урода»: Нарышкин осудил россиян за призывы США к санкциям
03:15
Общество
Тяжелая форма COVID-19 преобладает при заражении дельта-штаммом
Все новости

Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
Общество
Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 августа. Явление «серебристые облака», которое москвичи стали часто видеть, заканчивается в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Облака в небе над столицей становятся серебристого цвета из-за того, что антициклон заносит в них кристаллы влаги, которые при ясном солнце дают такой цвет. Точно определить конец этого явления невозможно, однако обычно он длится в Москве с середины мая до начала августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что на следующей неделе в европейской части России будет в основном тепло. По его словам, первые дни августа в столице будут «как в Сочи».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
Роман Вильфанд москва серебристые облака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru