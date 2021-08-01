Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве

Москва, 1 августа. Явление «серебристые облака», которое москвичи стали часто видеть, заканчивается в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Облака в небе над столицей становятся серебристого цвета из-за того, что антициклон заносит в них кристаллы влаги, которые при ясном солнце дают такой цвет. Точно определить конец этого явления невозможно, однако обычно он длится в Москве с середины мая до начала августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что на следующей неделе в европейской части России будет в основном тепло. По его словам, первые дни августа в столице будут «как в Сочи».