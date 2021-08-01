ПФР одобрил более 99% заявлений на школьные выплаты в Ямальском районе

Салехард, 1 августа. Более 54 тысяч заявлений поступило в ямальское отделение ПФР на получение школьных выплат, свыше 99% из них были одобрены.

Родители более чем 76 тысяч детей получат деньги 2 августа, проверить статус своего заявления можно в личном кабинете. Большинство заявителей получили сообщение о готовности данных еще до 15 июля, в этом случае нужно было лишь удостовериться в корректности внесенных данных и внести изменения в случае необходимости, сообщает «Север-пресс».

Свыше 80 тысяч детей округа получат выплату. Она носит единовременный характер и составляет 10 тысяч рублей. Также незадолго до этого стало известно, что администрация округа начинает рассматривать вопрос отмены запрета растраты материнского капитала на покупку деревянного дома и ремонта в нем.