Диетолог Балджи объяснила опасность избытка витаминов в организме

Москва, 1 августа. Использование витаминных добавок при правильном питании может негативно сказаться на здоровье организма. Об этом сообщила диетолог Эда Балджи.

Многие люди добавляют в пищу витамины и минералы для восполнения дефицита полезных веществ в организме. Однако такой подход к питанию может вызвать повреждение нервной системы, остановку сердца и образование камней в почках, передает «ИноСМИ».

Суточную потребность организма в витаминах и минералах можно восполнить при помощи сбалансированной и полноценной программы питания, а также разнообразия пищевых продуктов. По словам диетолога, богатейшими источниками полезных веществ являются сезонные овощи и фрукты. Использование добавок может помочь организму, однако прием таких лекарств должен происходить под контролем врача.

Среди пациентов существует множество мифов о приеме полезных веществ. Многие считают, что использование витамина D положительно сказывается на работе организма, однако употребление такой добавки чревато серьезной интоксикацией организма.