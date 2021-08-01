Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 03:57
03:50
Общество
Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
03:46
Общество
Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
03:41
Общество
Робототехника может заменить работников сельского хозяйства в России к 2030 году
03:33
Общество
Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса
03:28
Технологии
NASA планирует эксплуатировать МКС до 2028 года
03:25
Общество
Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
03:24
Общество
Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
03:18
Общество
Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
03:17
Общество
«В семье не без урода»: Нарышкин осудил россиян за призывы США к санкциям
03:15
Общество
Тяжелая форма COVID-19 преобладает при заражении дельта-штаммом
Все новости

УАЗ узнал у россиян востребованность нового внедорожника на базе «Патриота»
Общество
УАЗ узнал у россиян востребованность нового внедорожника на базе «Патриота»
uaz.ru  /  Пресс-служба УАЗ

Москва, 1 августа. Уральский автозавод устроил опрос в социальных сетях, в котором узнал, была бы востребована в наше время уже существующая модель «Патриот Sport» с некоторыми доработками.

Часть опрошенных оценили идею положительно, отметив, что модель была бы востребована в городе и на горных дорогах за счет лучшей маневренности. Другие автомобилисты напомнили о главном минусе «Патриота» — укороченном дизайне, который многие сочли нелепым. Всего исследование собрало около 300 комментариев.

«Как думаете, была бы востребована такая версия сегодня?» — спросили авторы опроса.

Некоторые пользователи даже изобразили в фотошопе трехдверный автомобиль, который, по их мнению, выглядел бы презентабельнее. Журналисты «Известий» обратились в УАЗ с вопросом о реализации проекта, однако в пресс-службе ответили размыто — «время покажет».

Также недавно завод опубликовал фотографию нового автодома. Модель разработана на базе «Профи».

Вернуться назад

Все новости / Общество / УАЗ узнал у россиян востребованность нового внедорожника на базе «Патриота»
уаз автомобиль внедорожник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru