УАЗ узнал у россиян востребованность нового внедорожника на базе «Патриота»

Москва, 1 августа. Уральский автозавод устроил опрос в социальных сетях, в котором узнал, была бы востребована в наше время уже существующая модель «Патриот Sport» с некоторыми доработками.

Часть опрошенных оценили идею положительно, отметив, что модель была бы востребована в городе и на горных дорогах за счет лучшей маневренности. Другие автомобилисты напомнили о главном минусе «Патриота» — укороченном дизайне, который многие сочли нелепым. Всего исследование собрало около 300 комментариев.

«Как думаете, была бы востребована такая версия сегодня?» — спросили авторы опроса.

Некоторые пользователи даже изобразили в фотошопе трехдверный автомобиль, который, по их мнению, выглядел бы презентабельнее. Журналисты «Известий» обратились в УАЗ с вопросом о реализации проекта, однако в пресс-службе ответили размыто — «время покажет».

Также недавно завод опубликовал фотографию нового автодома. Модель разработана на базе «Профи».