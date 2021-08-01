Российским туристам дали советы по планированию поездок в условиях COVID-19

Москва, 1 августа. Требования для поездок по России и за рубеж становятся похожими. На что нужно обращать внимание перед путешествием в условиях пандемии, рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Правила въезда в разные страны меняются почти каждый день. Некоторые государства вводят ПЦР-тесты, другие отменяют посещение по сертификату о вакцинации. Лучше доверить подготовку поездки турагентствам или операторам, передает радио Sputnik.

Сертификат о вакцинации не гарантирует свободного въезда в страну. Некоторые из них требуют QR-код или печать на оригинале документа. Нужно сдавать ПЦР-тесты перед вылетом за рубеж и после возвращения для непривитых граждан. В России результаты анализов требуются для заселения в гостиницы. Рекомендуется оформить страховку, включающую лечение коронавирусной инфекции. С ней перед поездкой гражданин не потеряет деньги, отметил Горин.

Вице-президент АТОН Дмитрий Горин выступил за необходимость сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для российских туристов. Согласно его предложению, 30 евро за процедуру будут покрыты тратами во время поездки.