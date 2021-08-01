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Астролог Жемчужная назвала идеальный возраст знаков зодиака для рождения детей
Общество
Астролог Жемчужная назвала идеальный возраст знаков зодиака для рождения детей
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 1 августа. Женщины каждого знака зодиака имеют свои особенности и идеальное время для рождения детей. Об этом заявила астролог Лиана Жемчужная.

Овны могут рожать уже в юности, но только от ответственного партнера. Лучше всего беременеть после 20 лет. Тельцам стоит начинать думать о материнстве только к 26 годам. Близнецам трудно нести ответственность за кого-либо, поэтому не нужно заводить детей раньше 28 лет, передает NewInform.

Раки долгое время находятся в поисках себя, поэтому становиться родителями им можно только к 37 годам. Львы отличаются легкомыслием, поэтому им не стоит заводить детей раньше 35 лет. Девы становятся морально готовыми к материнству в 33 года. Весы могут создать семью уже в год совершеннолетия, однако чаще всего они не делают этого до 30 лет.

Любящим приключения Скорпионам лучше начинать задумываться о детях в период с 30 до 35 лет, а карьеристам-Стрельцам — в промежуток от 29 до 36 лет. Независимые Козероги обычно становятся родителями к 27 годам. Идеальным временем для родов у Водолеев является 25-29 лет. Рыбы становятся готовыми к материнству раньше других, они заводят потомство уже в 22 года.

Астрологи ранее заявили, что Рыбы являются идеальным знаком зодиака избранницы для мужчин. Они преданны, скромны и романтичны.

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дети астрология возраст
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