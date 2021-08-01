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Шестикратная чемпионка мира Ефимова пропустит эстафету на ОИ в Токио
Спорт
Шестикратная чемпионка мира Ефимова пропустит эстафету на ОИ в Токио
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 1 августа. Российская спортсменка Юлия Ефимова не попала в состав команды в финал комбинированной эстафеты по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио.

Команда состоит из Марии Каменевой (спина), Евгении Чикуновой (брасс), Светланы Чимровой (баттерфляй) и Арины Сурковой (вольный стиль). Ефимову заменила 16-летняя дебютантка Чикунова.

Ранее пловчиха Евгения Чикунова слезами отреагировала на агрессивные комментарии в социальных сетях во время летних Олимпийских игр в Токио. Она удивлена таким обесцениванием труда спортсменов.

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Юлия Ефимова олимпиада плавание
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