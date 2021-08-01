Шестикратная чемпионка мира Ефимова пропустит эстафету на ОИ в Токио

Токио, 1 августа. Российская спортсменка Юлия Ефимова не попала в состав команды в финал комбинированной эстафеты по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио.

Команда состоит из Марии Каменевой (спина), Евгении Чикуновой (брасс), Светланы Чимровой (баттерфляй) и Арины Сурковой (вольный стиль). Ефимову заменила 16-летняя дебютантка Чикунова.

Ранее пловчиха Евгения Чикунова слезами отреагировала на агрессивные комментарии в социальных сетях во время летних Олимпийских игр в Токио. Она удивлена таким обесцениванием труда спортсменов.