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Диетолог Андреев перечислил самые вредные ингредиенты в блюдах русской кухни
Общество
Диетолог Андреев перечислил самые вредные ингредиенты в блюдах русской кухни
pixabay.com

Москва, 1 августа. Привычные с детства блюда национальной русской кухни являются основой рациона россиян. Однако некоторые из них при неправильном приготовлении могут быть опасны для здоровья.

Русские блюда соответствуют энергетическим затратам и условиям проживания населения, однако их полезность зависит от ингредиентов, отмечает диетолог Александр Андреев. Так, главную опасность для любых блюд несет майонез. Его не следует добавлять в пельмени или различные салаты, передает doctorpiter.ru. Соус может значительно повлиять на увеличение калорий и приводит к увеличению веса. Майонез нужно заменять сметаной или простым йогуртом.

Аккуратность стоит проявлять при употреблении манной каши. Она содержит в себе большое количество полезных веществ, но в ней мало белка и много быстрых углеводов. Такое блюдо поспособствует набиранию лишних килограммов. Кроме того, его не следует употреблять людям, имеющим проблемы с усвоением глютена.

«В любом питании важно соблюдать баланс белков-жиров-углеводов и не забывать про витамины, минералы и клетчатку. В принципе, блюда русской кухни содержат все необходимые компоненты», — отметил врач.

Несмотря на некоторую особенность русской кухни, национальные блюда не перестают вызывать восхищение у иностранцев. Проживающий в России американец Джейкоб попробовал у своих друзей жаренного карася и удивился вкусу рыбы.

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пельмени блюда кухня
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