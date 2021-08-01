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Друг рэпера Тупака был убит на заправке в Сиэтле после трех выстрелов в грудь

  /   Обновлено: 01 августа 2021 02:37
Происшествия
Друг рэпера Тупака был убит на заправке в Сиэтле после трех выстрелов в грудь
AP/TASS  /  Frank Wiese

Сиэтл, 1 августа. Рэпера Роналда Мура (Gonzoe), который был другом известного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура, убили на заправке в городе Сиэтл (США). Об этом сообщает газета TMZ.

Мур поступил в медучреждение с тремя огнестрельными ранениями. В рэпера стреляли в то время, когда он находился за рулем автомобиля.

После инцидента правоохранители обнаружили на месте конфликта автомобиль убитого, который был изрешечен пулями. Личность нападавших на данный момент устанавливается.

Прозвище Gonzoe Роналд Мур получил именно от Тупака. Сам Шакур был также застрелен в Лас-Вегасе в возрасте 25 лет в 1996 году.

Недавно стало известно о смерти рэпера Марселя Тео Холла по прозвищу Биз Марки (Biz Markie). Американский хип-хоп исполнитель скончался на 58-м году жизни.

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