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Россиянам назвали способ безвозвратно удалить данные с памяти смартфона

  /   Обновлено: 01 августа 2021 02:31
Технологии
Россиянам назвали способ безвозвратно удалить данные с памяти смартфона
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 1 августа. Из смартфона можно извлечь много личных данных, поэтому при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно.

Удаленные с какого-либо накопителя данные не стираются, а становятся невидимыми для обычных пользователей. При желании их можно восстановить при помощи специального программного обеспечения, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм». Чтобы действительно избавиться от сведений с Android-гаджета, нужно сделать несколько шагов.

«Нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента», — посоветовал специалист.

Пользователям iPhone нужно удалить только устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится в iCloud.

Недавно россиянам назвали самые популярные смартфоны в ценовой категории до 15 тысяч рублей. Список возглавил Xiaomi POCO M3.

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