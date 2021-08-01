Россиянам назвали способ безвозвратно удалить данные с памяти смартфона

Москва, 1 августа. Из смартфона можно извлечь много личных данных, поэтому при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно.

Удаленные с какого-либо накопителя данные не стираются, а становятся невидимыми для обычных пользователей. При желании их можно восстановить при помощи специального программного обеспечения, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм». Чтобы действительно избавиться от сведений с Android-гаджета, нужно сделать несколько шагов.

«Нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента», — посоветовал специалист.

Пользователям iPhone нужно удалить только устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится в iCloud.

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