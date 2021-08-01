Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 02:30
02:28
Экономика
Российские предприниматели могут получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
02:13
Общество
Москва расширила авиасообщение с Минском
02:11
Политика
Тихановская назвала белорусскую диаспору в Лос-Анджелесе «своей семьей»
02:07
Экономика
Жителям России предложили заменить доллар другой валютой
02:00
Общество
Sohu: регулярный отказ от завтрака увеличивает риск развития диабета
02:00
Общество
Погода в Москве и европейской части РФ в начале августа: жара, грозы и «субтропики»
01:48
Общество
"Дурной знак": американцы провалили обряд крещения новой атомной подлодки
01:45
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
01:43
Политика
Вашингтон урезает штат посольства и консульств в России
01:31
Общество
Хирург Монахов предупредил о коварном способе маскировки гепатита C
Все новости

Москва расширила авиасообщение с Минском
Общество
Москва расширила авиасообщение с Минском
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Москва, 1 августа. Россия, начиная с августа, увеличивает количество рейсов из Минска в Москву и в южную часть страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Количество еженедельных авиарейсов Москва — Минск будет увеличено с 10 до 20. Полеты из белорусской столицы в Сочи и Краснодар будут выполняться в количестве трех в неделю на каждом из маршрутов.

Российская сторона прервала авиасообщение с Белоруссией из-за угрозы распространения пандемии новой коронавирусной инфекции. В конце сентября прошлого года оно было восстановлено.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении авиарейсов из Минска в Краснодар и Сочи. Это должно произойти 7 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москва расширила авиасообщение с Минском
россия белоруссия москва минск белавиа авиасообщение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru