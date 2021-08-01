Москва расширила авиасообщение с Минском

Москва, 1 августа. Россия, начиная с августа, увеличивает количество рейсов из Минска в Москву и в южную часть страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Количество еженедельных авиарейсов Москва — Минск будет увеличено с 10 до 20. Полеты из белорусской столицы в Сочи и Краснодар будут выполняться в количестве трех в неделю на каждом из маршрутов.

Российская сторона прервала авиасообщение с Белоруссией из-за угрозы распространения пандемии новой коронавирусной инфекции. В конце сентября прошлого года оно было восстановлено.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении авиарейсов из Минска в Краснодар и Сочи. Это должно произойти 7 августа.