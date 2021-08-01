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Тихановская назвала белорусскую диаспору в Лос-Анджелесе «своей семьей»

  /   Обновлено: 01 августа 2021 02:11
Политика
Тихановская назвала белорусскую диаспору в Лос-Анджелесе «своей семьей»
 /  ПолитРоссия

Лос-Анджелес, 1 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская продолжает свое турне по американским городам. Она общается с соотечественниками, проживающими на территории США.

В своем обращении она заявила, что все белорусы «являются одной семьей» вне зависимости от того, где они проживают. Она выразила слова благодарности белорусской диаспоре в Лос-Анджелесе и пообещала продолжить свою борьбу.

«Мы читаем детям одни и те же сказки, скучаем по одним и тем же городам, боремся против одной и той же беды. Спасибо вам за то, что у меня такая семья», — сказала Тихановская.

Недавно бывший кандидат в президенты провела встречу с американским лидером Джо Байденом. На ней она потребовала «самых сильных» санкций против Белоруссии.

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семья Тихановская лос анджелес
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