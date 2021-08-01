Жителям России предложили заменить доллар другой валютой

Москва, 1 августа. Создание корзины из шести мировых валют является самой простой стратегией замены доллара в инвестпортфеле россиян, рассказала аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

В состав этой корзины аналитик включила евро, британский фунт, канадский доллар, японскую иену, швейцарский франк и шведскую крону. Особый акцент, по ее словам, следует сделать на иену и франк. Эти валюты используются в периоды турбулентности на рынках в качестве защитных инструментов. На это Зайцева указала в беседе с агентством «Прайм».

Евро, как отметила аналитик, в среднесрочной перспективе может уступить американскому доллару. Это связано с различиями в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.

Не все однозначно с юанем. Инвесторов он привлекает на фоне растущей экономики КНР. С другой стороны, китайская валюта может ослабнуть по отношению к доллару США, если американцы решат ограничить своим фондам инвестиции в Китай.

Экономист Артем Голубев ранее рассказал, что доля доллара в международных расчетах со временем будет снижаться. До полного смещения этой валюты с пьедестала при этом еще далеко.