Sohu: регулярный отказ от завтрака увеличивает риск развития диабета

Пекин, 1 августа. Завтрак является самым важным приемом пищи, отказ от него может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал пользователь китайского портала Sohu.

Уровень содержания глюкозы в крови человека после ночного сна довольно низкий. Чтобы восполнить запас энергии, необходимо плотно поесть. Полученные за завтраком питательные вещества запускают работу мозга и концентрируют внимание.

Регулярный отказ от приема пищи по утрам приводит к сухости кожи, появлению морщин и анемии. Люди, которые жертвуют завтраком ради лишних часов сна, подвержены накоплению избыточного веса, образованию камней в желчном пузыре и развитию диабета. Они могут испытывать злобу, раздражение и усталость.

Диетологи Американского химического общества ранее дали шесть советов для заряжающего энергией завтрака. Врачи порекомендовали начинать день со стакана чистой воды.