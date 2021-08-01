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Российские предприниматели могут получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
Экономика
Российские предприниматели могут получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
pixabay.com

Москва, 1 августа. Социальный контракт дает новые возможности не только для трудоустройства, но и для открытия своего дела. Как получить выплаты, рассказала замминистра труда Ольга Баталина.

Благодаря социальному контракту человек может сформировать дополнительный источник дохода внутри семьи. Направление позволяет найти людям работу в том месте, где они живут. За счет соцконтракта можно пройти переобучение или повышение квалификации, передает «Российская газета».

Еще одним направлением использования соцконтракта является индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Человек получает стартовый капитал на открытие своего дела в размере 250 тысяч рублей. Если есть желание реализоваться в небольшом городе, то может помочь эта поддержка, отметила Баталина.

Еще одна инициатива поступила от Минтруда России в июле. Ведомство предложило оказывать финансовую поддержку гражданам, которые решили переехать в другой регион ради работы. Если проект одобрят, то субъекты страны получат дополнительное финансирование.

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