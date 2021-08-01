Вашингтон урезает штат посольства и консульств в России

Москва, 1 августа. США с 1 августа обязаны урезать количество работников в посольстве и консульствах России. Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявлял, что из-за этого запрета, введенного российским правительством, количество дипломатической миссии в РФ уменьшится до 120 человек. По утверждению дипломата, это сильно затормозит работу представительства Вашингтона.

При этом Москва не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США. Однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Белый дом нацелен на плодотворные и предсказуемые взаимоотношения с Кремлем, даже несмотря на препятствие в работе дипмиссии Соединенных Штатов в РФ.