Спасатели ликвидировали пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 августа. Пожарные смогли потушить возгорание в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Такие данные привели в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь был полностью потушен 1 августа в 00:48 по Москве. К моменту ликвидации пожара пламя распространилось на тысячу квадратных метров.

«[Общежитие — Прим. ред] представляет собой четырехэтажное здание коридорного типа. <…> Ввиду возгорания именно на четвертом этаже дым распространялся по коридорам», — заявили в МЧС в беседе с ТАСС.

По имеющейся информации, пожарным удалось спасти 25 человек. В ликвидации возгорания принимали участие минимум 90 сотрудников личного состава и 25 единиц спецтехники.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Информации о жертвах не поступало.