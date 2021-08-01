Хирург Монахов предупредил о коварном способе маскировки гепатита C

Москва, 1 августа. Гепатит C долгое время может скрываться под маской острого респираторного заболевания. Об этом предупредил врач-хирург и гепатолог Дмитрий Монахов.

Недуг впоследствии может перейти в рак печени. Чаще всего гепатит С никак не проявляется, протекает в «безжелтушной форме» и нередко переходит в хроническую форму, передает URA.RU.

«Если пациент не обследуется, он может через несколько лет узнать, что у него довольно тяжелое поражение печени. Поэтому на жаргоне гепатит C называют ласковый убийца», — отметил врач.

Главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов ранее заявил, что у восьми из десяти пациентов гепатит С протекает бессимптомно. Выявить «ласкового убийцу» можно при помощи слюнного теста, который продается в аптеке.