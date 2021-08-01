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"Дурной знак": американцы провалили обряд крещения новой атомной подлодки
Общество
"Дурной знак": американцы провалили обряд крещения новой атомной подлодки
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Brian Nokell/Общественное достояние

Гротон, 1 августа. Крещение атомной подлодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) пошло не по плану. Бутылка шампанского, которую принято разбивать об корпус, лопнула с третьего раза.

Конфуз с бутылкой произошел на судоверфи города Гротон в штате Коннектикут. По традиции верфи крещение лодки бутылкой шампанского обязана провести женщина.

Первоначально крестить подлодку должна была жена экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. В последний момент она передумала и предоставила это право своей дочери, Саре, которая дважды не смогла разбить шампанское об корпус субмарины. Моряки верят, что это является дурным знаком и судно ждет несчастье.

Ранее Пентагон решил списать более 20 боевых кораблей ВМС США различного назначения. Причиной этому послужил производственный брак и недочеты в строительстве.

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сша крещение подлодка
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