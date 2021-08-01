Масштабы зимнего падежа оленей оценят на Ямальском полуострове

Салехард, 1 августа. На Ямальском полуострове начали учет оставшихся оленей после зимнего падежа, когда животные из-за льда не могли добраться до ягеля и умирали.

Падеж побил рекорды с 2000 года, останки оленей были видны даже с вертолета. По словам специалистов, туши лежат неподалеку от ягеля, до которого обитатели тундры не смогли добраться. Только в семье оленевода Александра Лаптандера погибли примерно 240 голов, передает «Ямал-медиа».

«Ломались копыта, до живого места ломались. Дальше не могли копать, ложились и умирали», — пояснил он.

Голод коснулся и потомства: некоторые телята по весне родились мертвыми из-за истощения матери. Таким образом, в некоторых стадах родились по 80 оленят, в то время как раньше число новорожденных достигало 100–150.

Незадолго до этого администрация района объявила о начале безвозмездной раздачи земли с 1 августа 2021 года. Подать заявку можно в МФЦ.