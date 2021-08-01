Французский астронавт опубликовал фото входа экипажа МКС в модуль «Наука»

Москва, 1 августа. Первую фотографию проникновения экипажа в российский модуль «Наука» опубликовал астронавт из Франции Томас Песке в своем Twitter-аккаунте.

На опубликованных кадрах российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в спецкостюмах занимаются сбором воздуха в модуле. Новицкий позже пообещал предоставить подробный видеоотчет.

Стыковка российского аппарата с МКС произошла 29 июля. Ранее Новицкий опубликовал небольшую видеозапись по случаю интеграции «Науки» со станцией. На ней он показал интерьер отечественного модуля и передал привет всем жителям Земли.