Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 02:29
02:28
Экономика
Российские предприниматели могут получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
02:13
Общество
Москва расширила авиасообщение с Минском
02:11
Политика
Тихановская назвала белорусскую диаспору в Лос-Анджелесе «своей семьей»
02:07
Экономика
Жителям России предложили заменить доллар другой валютой
02:00
Общество
Sohu: регулярный отказ от завтрака увеличивает риск развития диабета
02:00
Общество
Погода в Москве и европейской части РФ в начале августа: жара, грозы и «субтропики»
01:48
Общество
"Дурной знак": американцы провалили обряд крещения новой атомной подлодки
01:45
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
01:43
Политика
Вашингтон урезает штат посольства и консульств в России
01:31
Общество
Хирург Монахов предупредил о коварном способе маскировки гепатита C
Все новости

Мясников спрогнозировал скорое снижение числа случаев COVID-19 в России

  /   Обновлено: 01 августа 2021 01:09
Общество
Мясников спрогнозировал скорое снижение числа случаев COVID-19 в России
instagram.com  /  @drmyasnikov.ru

Москва, 1 августа. Скоро волна коронавируса в России пойдет вниз, а в ноябре снова поднимется, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Такие волны заболеваемости — нормальный порядок вещей, который сейчас наблюдается во всем мире. Россия просто отстает на месяц, передает «Вечерняя Москва» слова специалиста. Следует помнить, что человек считается вакцинированным лишь спустя две недели после второй прививки.

«Если вы в июне сделали первую прививку, то до середины августа даже не надейтесь, что у вас есть антитела», — пояснил доктор.

Июльская волна не связана со всеобщей вакцинацией и идет естественным путем, результаты процедуры как раз будут видны осенью. Согласно прогнозам, именно осенью медики ожидают хороших показателей, заключил врач. Недавно Мясников также оценил отмену перчаточного режима в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мясников спрогнозировал скорое снижение числа случаев COVID-19 в России
вакцинация Александр Мясников коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru