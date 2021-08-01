Мясников спрогнозировал скорое снижение числа случаев COVID-19 в России

Москва, 1 августа. Скоро волна коронавируса в России пойдет вниз, а в ноябре снова поднимется, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Такие волны заболеваемости — нормальный порядок вещей, который сейчас наблюдается во всем мире. Россия просто отстает на месяц, передает «Вечерняя Москва» слова специалиста. Следует помнить, что человек считается вакцинированным лишь спустя две недели после второй прививки.

«Если вы в июне сделали первую прививку, то до середины августа даже не надейтесь, что у вас есть антитела», — пояснил доктор.

Июльская волна не связана со всеобщей вакцинацией и идет естественным путем, результаты процедуры как раз будут видны осенью. Согласно прогнозам, именно осенью медики ожидают хороших показателей, заключил врач. Недавно Мясников также оценил отмену перчаточного режима в Москве.