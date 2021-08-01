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Продюсер Пригожин назвал условие разрыва контракта с певицей Валерией

  /   Обновлено: 01 августа 2021 01:03
Шоу-бизнес
Продюсер Пригожин назвал условие разрыва контракта с певицей Валерией
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 1 августа. Только расхождение интересов может стать причиной прекращения рабочих отношений между продюсером Иосифом Пригожиным и певицей Валерией.

Это единственное условие, которое может привести к продаже бренда, прав на песни или образа исполнительницы, заявил Пригожин News.ru. Он дал соответствующий комментарий на фоне передачи коллегой Максимом Фадеевым права на использование личных брендов его исполнителей неизвестному покупателю.

«Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого «балласта»», — отметил Пригожин.

Он добавил, что ему «повезло с Валерией», поэтому о разрыве контракта с женой он даже не думает. В скором времени будет обнародован новый альбом исполнительницы, над которым совместно работали Пригожин и Фадеев.

Максим Фадеев ранее продал права на музыку и образы певицы Глюкозы и групп Serebro и Total. Продюсер назвал сделку очень интересной, так как она стала первой в истории шоу-бизнеса.

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Валерия пригожин контракт
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