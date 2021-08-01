Звезда «Доктора Кто» Уиттакер завершает работу в сериале

Лондон, 1 августа. Главная героиня «Доктора Кто» Джоди Уиттакер уходит из сериала в следующем году. Вместе с ней проект покидает шоураннер Крис Чибнелл.

Премьера 13 сезона культового сериала «Доктор Кто» состоится осенью 2021 года. В следующем году создатели проекта запланировали показ трех специальных эпизодов. Один из них можно увидеть к Новому году, а другие — весной и осенью. Последний станет заключительным для 13-го Доктора в исполнении Джоди Уиттакер.

Кто займет места в съемочной команде британского телесериала, пока не сообщается. Эпоха Криса Чибнелла в «Докторе Кто» стала одной из самых скандальных среди поклонников фантастического проекта. Рейтинги некоторых эпизодов оказались ниже, чем тех, которые сняли другие авторы.

Студия BBC анонсировала премьеру нового сезона сериала «Доктор Кто». Точная дата выхода пока неизвестна. Создатели проекта представили трейлер научно-фантастического шоу в рамках фестиваля Comic Con в Сан-Диего.