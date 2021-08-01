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Пушков назвал финансирование Украины со стороны США напрасной тратой денег

  /   Обновлено: 01 августа 2021 01:01
Политика
Пушков назвал финансирование Украины со стороны США напрасной тратой денег
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 1 августа. Палата представителей Конгресса США одобрила увеличение финансовой помощи Украине до 481,5 млн долларов. Это решение американцев раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

Американские законодатели, по словам сенатора, напрасно снабжают Киев деньгами. Они не разбираются в ситуации.

«На Украину американские законодатели напрасно тратят деньги. Но это их дело, если они ничего не понимают. Они ровно так же ничего не понимали ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Сирии. Так что не впервой», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

В Конгрессе также предложили предусмотреть возможность блокировки права американского президента Джо Байдена отказаться от санкций против «Северного потока — 2». С этим у конгрессменов, как отметил Пушков, ничего не выйдет. Белому дому приходится учитывать интересы Германии.

Российский сенатор ранее назвал самую заметную тему мировой политики. Речь идет, по словам Пушкова, о строительстве «Северного потока — 2».

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