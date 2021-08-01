Жителям России разрешили добычу животных из Красной книги в особых случаях

Москва, 1 августа. Новые законы о добыче животных из Красной книги России вступят в силу в воскресенье, 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды.

Добычу редких животных, как отмечено в законах, разрешат в исключительных случаях. Речь идет, к примеру, о регулировании их численности и об устранении угрозы для жизни человека.

«В этот перечень исключительных случаев охота не входит», — заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Для добычи животных из Красной книги нужно будет получить разрешение. Обращаться придется в Росприроднадзор.

В Минприроды ранее рассказали о сокращении популяции донского рака. Это происходит из-за браконьерства и загрязнения вод.