Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 02:29
02:28
Экономика
Российские предприниматели могут получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса
02:13
Общество
Москва расширила авиасообщение с Минском
02:11
Политика
Тихановская назвала белорусскую диаспору в Лос-Анджелесе «своей семьей»
02:07
Экономика
Жителям России предложили заменить доллар другой валютой
02:00
Общество
Sohu: регулярный отказ от завтрака увеличивает риск развития диабета
02:00
Общество
Погода в Москве и европейской части РФ в начале августа: жара, грозы и «субтропики»
01:48
Общество
"Дурной знак": американцы провалили обряд крещения новой атомной подлодки
01:45
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде
01:43
Политика
Вашингтон урезает штат посольства и консульств в России
01:31
Общество
Хирург Монахов предупредил о коварном способе маскировки гепатита C
Все новости

Жителям России разрешили добычу животных из Красной книги в особых случаях

  /   Обновлено: 01 августа 2021 00:57
Общество
Жителям России разрешили добычу животных из Красной книги в особых случаях
moscowzoo.ru  /  Пресс-служба Московского зоопарка

Москва, 1 августа. Новые законы о добыче животных из Красной книги России вступят в силу в воскресенье, 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды.

Добычу редких животных, как отмечено в законах, разрешат в исключительных случаях. Речь идет, к примеру, о регулировании их численности и об устранении угрозы для жизни человека.

«В этот перечень исключительных случаев охота не входит», — заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Для добычи животных из Красной книги нужно будет получить разрешение. Обращаться придется в Росприроднадзор.

В Минприроды ранее рассказали о сокращении популяции донского рака. Это происходит из-за браконьерства и загрязнения вод.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям России разрешили добычу животных из Красной книги в особых случаях
минприроды красная книга редкие животные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru