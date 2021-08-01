Премьера сериала «Выжившие» об опасном вирусе состоялась в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 августа. Сериал «Выжившие» режиссера Андрея Прошкина о смертельном вирусе показали на международном фестивале Realist Web Fest. Проект станет доступен для просмотра в августе.

«Выжившие» состоят из восьми часовых серий и восьми веб-сериалов. Проект рассказывает о вирусе, который за несколько дней уничтожает большую часть населения небольшого города, а затем распространяется дальше. Главные роли сыграли Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева и Валентина Лукащук.

«Это наш первый показ. Сериал будет доступен с 12 августа», — рассказал директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов на Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Новый сериал в жанре киберпанка «Нарт» готовятся снять на территории Карачаево-Черкесии. Продюсером выступил Ренат Хатуаев. В основу проекта лягут сказания народов Кавказа. Главным героем станет киборг, который решает встать на защиту человеческого рода.