Правительство России выплатит надбавку некоторым категориям пенсионеров

Москва, 1 августа. Надбавку к пенсионным выплатам обеспечат работающим пенсионерам с 1 августа текущего года. Повышенные выплаты получат около десяти миллионов пенсионеров.

Получение надбавки подразумевает под собой выполнение ряда условий. Первоочередно пенсионер должен быть официально трудоустроен, чтобы в ПФР шли соответствующие отчисления. Второе — на пенсию нужно было выйти до 1 января 2021 года, так как за текущий год коэффициенты еще не высчитаны.

Получение добавки к пенсионной выплате происходит на беззаявительной основе. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Росстат недавно зафиксировал сокращение размера пенсий россиян в реальном выражении. Тенденцию прокомментировал депутат Госдумы Ярослав Нилов.