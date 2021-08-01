Около 35 фирм поучаствуют в эксперименте по маркировке антисептиков в России

Москва, 1 августа. Эксперимент по маркировке антисептических средств позволит на 50% снизить долю контрафакта на российском рынке. Проект продлится с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года.

Участие в эксперименте добровольное, но на него согласились 35 компаний, среди которых Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay, рассказал заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов. Инициатором проекта стала сама отрасль, идею поддержали на всех уровнях, передают «Известия».

«Мы бы хотели защититься от фальсифицированной и контрафактной продукции. Чтобы учесть все особенности нанесения, чтобы она не стиралась и корректно считывалась, наша компания решила подключиться к эксперименту. Преимущество маркировки в том, что она будет гарантировать качество товара», — объяснил технический директор компании «Элитарные Агросистемы» Олег Брытков.

Минэкономразвития ранее предложило маркировать питьевую воду во всех странах Евразийского экономического сообщества. Проведенный в России эксперимент показал эффективность этой меры.