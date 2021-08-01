Forbes: истребитель Су-57 и БПЛА «Охотник» образуют убийственную связку

Вашингтон, 1 августа. Боевой истребитель российского производства Су-57 и беспилотник «Охотник» формируют убийственную связку. Об этом пишут журналисты американского издания Forbes.

Авторы отмечают, что идея создания нового истребителя с двухместной кабиной является очень удачной, поскольку один пилот не сможет полноценно и эффективно контролировать и беспилотник-невидимку, и управлять боевым самолетом. Россия долгое время отставала в разработке БПЛА и авиации, однако стране удалось быстро нагнать весь мир, приводит перевод статьи Forbes издание «ПолитРоссия».

«Управление беспилотником становится стандартной функцией в концепциях истребителей следующего поколения», — говорится в статье.

Forbes подчеркнуло, что беспилотник «Охотник» может летать автономно с Су-57. Однако благодаря наличию второго пилота в истребителе, реагирование на внештатные ситуации становится более эффективным.

Глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев ранее заявил об инновационной разработке в Су-57. По его словам, пилот истребителя, сможет управлять самолетом глазами.