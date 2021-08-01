Вильфанд анонсировал жаркую погоду в столичном регионе России в ближайшие дни

Москва, 1 августа. Жаркая погода до плюс 29–31 градуса ждет жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие дни. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Резкое потепление жители столичного региона ощутят уже в понедельник. Со вторника по четверг столбики термометров будут варьироваться в пределах 21–26 градусов тепла.

«В воскресенье температура будет высокой — 26–28 градусов, но погода облачная и с кратковременными дождями», — передает ТАСС слова собеседника.

В Московской области температура поднимется до плюс 31 градуса по Цельсию, что превышает показатели нормы на пять делений. Вильфанд добавил, что погоду в большинстве своем будет обуславливать антициклон, также могут пройти кратковременные осадки.

Вильфанд недавно пообещал москвичам продолжительную золотую осень. По словам синоптика, это произойдет, потому что почва за весну и половину лета уже получила достаточно влаги.