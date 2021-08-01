Американские ученые заявили о превращении Земли в «пороховую бочку»

Юджин, 1 августа. Прошедший 2020 год стал одним из самых жарких периодов за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщили ученые из Орегонского университета.

Стихии все чаще стали наносить ущерб человечеству, в последнее время было зафиксировано большое количество наводнений, лесных пожаров и штормов, передает Daily Mail. Все эти факторы на фоне роста уровня углекислого газа превращают Землю в «пороховую бочку».

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — отметили ученые.

Пандемия коронавируса положительно отразилась на природе, однако этот эффект существенно не повлиял на климат. Американские ученые призвали человечество совместными усилиями уменьшать эксплуатацию планеты.

Евросоюз ранее начал подготовку к изменениям климата. Конструкции зданий, автомобильные и железнодорожные дороги планируют проверить в соответствии с новыми критериями безопасности.