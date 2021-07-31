Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 00:58
00:57
Общество
Жителям России разрешили добычу животных из Красной книги в особых случаях
00:51
Общество
Премьера сериала «Выжившие» об опасном вирусе состоялась в Нижнем Новгороде
00:47
Общество
Вильфанд анонсировал жаркую погоду в столичном регионе России в ближайшие дни
00:44
Общество
Правительство России выплатит надбавку некоторым категориям пенсионеров
00:37
Общество
Около 35 фирм поучаствуют в эксперименте по маркировке антисептиков в России
00:28
Армия
Forbes: истребитель Су-57 и БПЛА «Охотник» образуют убийственную связку
00:02
Общество
Родители жалуются: получающих лечение в Крыму детей-инвалидов разделили на статусы
00:00
Технологии
Американские ученые заявили о превращении Земли в «пороховую бочку»
23:52
Спорт
Французская саблистка окрестила россиянок «обманщицами» после поражения на ОИ
23:51
Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
Все новости

Французская саблистка окрестила россиянок «обманщицами» после поражения на ОИ

  /   Обновлено: 31 июля 2021 23:52
Спорт
Французская саблистка окрестила россиянок «обманщицами» после поражения на ОИ
rusfencing.ru

Токио, 31 июля. Российские саблистки специально «тянули время» во время финала на Олимпиаде в Токио. Такое обвинение после поражения сборной Франции выдвинула спортсменка Сесилия Бердер.

Финальная схватка прошла в субботу. Представительницы Олимпийского комитета России (ОКР) победили своих соперниц со счетом 45:41. Сначала французские саблистки были впереди на шесть очков (20:14), однако россиянки смогли переломить исход встречи в свою пользу. Негодования после обидного проигрыша выразила Бердер.

«Они обманщицы! Когда мы берем два или три укола, мы должны тоже сказать: «Извините, у меня что-то попало в глаз», на что уходит две минуты», — приводит RT слова французской саблистки.

Бердер провела последнюю схватку встречи с Никитиной и одержала верх со счетом 7:5. Во время поединка российская саблистка заменила оружие.

Золото в копилку команды России принесли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Российская сборная досрочно стала самой титулованной в фехтовании на Олимпийских играх в Токио.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Французская саблистка окрестила россиянок «обманщицами» после поражения на ОИ
олимпийские игры токио олимпиада сборная россии фехтование сесилия бердер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru