Французская саблистка окрестила россиянок «обманщицами» после поражения на ОИ

Токио, 31 июля. Российские саблистки специально «тянули время» во время финала на Олимпиаде в Токио. Такое обвинение после поражения сборной Франции выдвинула спортсменка Сесилия Бердер.

Финальная схватка прошла в субботу. Представительницы Олимпийского комитета России (ОКР) победили своих соперниц со счетом 45:41. Сначала французские саблистки были впереди на шесть очков (20:14), однако россиянки смогли переломить исход встречи в свою пользу. Негодования после обидного проигрыша выразила Бердер.

«Они обманщицы! Когда мы берем два или три укола, мы должны тоже сказать: «Извините, у меня что-то попало в глаз», на что уходит две минуты», — приводит RT слова французской саблистки.

Бердер провела последнюю схватку встречи с Никитиной и одержала верх со счетом 7:5. Во время поединка российская саблистка заменила оружие.

Золото в копилку команды России принесли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Российская сборная досрочно стала самой титулованной в фехтовании на Олимпийских играх в Токио.