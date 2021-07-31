Лидер ХДС Лашет заявил о возможных санкциях против России из-за «СП-2»

Берлин, 31 июля. Россия может попасть под санкционное давление, если будет использовать проект «СП-2» против Украины. Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

В интервью польской газете «Речь Посполита» он пояснил, что «агрессивные действия» в отношении Украины могут повлечь за собой последствия. Лашет заявил, что в таком случае партия выступит за рестрикции в отношении России со стороны всего Евросоюза. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления и не собирается использовать такой метод.

Тем временем Украина предпринимает отчаянные попытки остановить реализацию «Северного проекта — 2». Если Киев не смог помешать строительству газопровода, то попытается хотя бы воспрепятствовать его запуску, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.