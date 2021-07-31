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Вирусолог Игнатов назвал причину увеличения случаев COVID-19 у детей
Общество
Вирусолог Игнатов назвал причину увеличения случаев COVID-19 у детей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 31 июля. Врачи стали чаще выявлять COVID-19 у несовершеннолетних. С чем это связано, рассказал вирусолог Алексей Игнатов.

За последние два месяца, по словам вирусолога, число случаев COVID-19 у детей возросло втрое. В этом виновата продолжающаяся мутация коронавируса.

«Вирус продолжает мутировать. И если раньше большинство детей болели бессимптомно, то сейчас участились случаи среднетяжелого и тяжелого протекания ковида», — подчеркнул Игнатов.

У детей, как передает «Вечерняя Москва», COVID-19 сопровождается одышкой, сильной слабостью, кашлем и высокой температурой, которая может не спадать в течение недели. Многие родители путают эту болезнь с гриппом, добавил вирусолог.

Инфекционист Елена Мескина ранее рассказала, почему дети легче взрослых могут переносить COVID-19. Это связано, по ее словам, с плотностью рецепторов, к которым присоединяется вирус.

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дети коронавирус вирусолог COVID-19
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