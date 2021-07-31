Данюк: Порошенко пытается перещеголять Зеленского

Москва, 31 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с проигрышем на выборах и пытается обратить на себя внимание. Об этом заявил член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он объяснил слова Порошенко, который назвал граждан Украины «украинской политической нацией». Специалист уверен, что экс-президент готовит почву для своей новой избирательной кампании, передает RT.

«С точки зрения аудитории, с точки зрения количества сторонников он до сих пор Зеленскому проигрывает, но, публикуя тексты на польском, постоянно заявляя о том, что Россия — это враг, он делает это намного более активно, более агрессивно, чем Зеленский. И в этом смысле он пытается по необходимым параметрам для Запада перещеголять Зеленского», — объяснил Данюк.

Петр Порошенко ранее раскритиковал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Бывший украинский лидер уверен в различиях двух народов.