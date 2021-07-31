Сотрудники Московского зоопарка устроили праздник пандам-именинникам

Москва, 31 июля. Панды Диндин и Жуи родились с разницей в один день, поэтому сотрудники Московского зоопарка поздравляют их вместе. Животным подарили большие картонные торты.

Диндин исполняется четыре года, а Жуи — пять лет. В честь этого пандам преподнесли два торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком. Именинники также получили по персональному подарку. Жуи получил бассейн со льдом и лакомствами, а Диндин — огромный «коктейльный стаканчик» с зонтиками.

«Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и веселым исследователем», — говорится в соцсетях зоопарка.

Редкий щетинохвостый бетонг ранее родился в Московском зоопарке. Этот вид кенгуру занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения, передает RT.