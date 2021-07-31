Экс-министр Нигерии указала на катастрофически низкий уровень образования в Африке

Абуджа, 31 июля. Бывший министр образования Нигерии Обиагели Эзеквесили обратила внимание на катастрофически низкий уровень грамотности в африканских странах. Она заявила, что из десяти детей, проживающих на континенте, лишь один умеет читать и считать.

Она назвала статистику «экономической катастрофой». По ее словам, правительству следует сменить приоритеты в пользу подрастающего поколения.

«Образование и человеческий капитал должны стать эпицентром нашей экономической стратегии. Образование — это новая нефть», — заявила Эзеквесили на церемонии вручения дипломов в Абудже.

Ранее эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали исследование, согласно которому более 50% нигерийской молодежи мечтает об эмиграции. Больше всего жителей страны волнуют экономические вопросы — безработица и отсутствие денежных средств.

Нигерия считается одной из самых небезопасных стран мира. Недавно боевики убили 13 полицейских и застрелили генерала, который возвращался домой по трассе Локоджа — Абуджа.

Кроме растущего уровня преступности для государства актуальна проблема нехватки продовольствия. Из-за пандемии COVID-19 количество голодающих нигерийцев увеличилось вдвое.