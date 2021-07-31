Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 23:29
23:27
Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
23:20
Политика
Данюк: Порошенко пытается перещеголять Зеленского
23:17
Происшествия
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Киевском шоссе в Москве
23:15
Общество
Сотрудники Московского зоопарка устроили праздник пандам-именинникам
23:14
Наука
Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети
23:10
Весь мир
Экс-министр Нигерии указала на катастрофически низкий уровень образования в Африке
23:07
Весь мир
Руандийские военнослужащие уничтожили отряд боевиков на северо-востоке Мозамбика
23:05
Наука
NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
23:03
Весь мир
Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
23:03
Политика
Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
Все новости

NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
Наука
NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
pixabay.com

Вашингтон, 31 июля. Ученые NASA предупредили о приближении огромного астероида 2019 YM6 к Земле. Небесное тело движется со скоростью более 40 тысяч километров в час.

Двухметровый астероид приблизится к Земле 31 июля, передает Daily Star. Однако ученые заверяют, что он не несет никакой опасности для человечества. По их подсчетам, небесное тело пролетит почти в семи миллионах километров от планеты.

Исследуемый объект относится к астероидам класса «Аполлон». Этот класс включает в себя небесные тела, пересекающие земную орбиту с малой вероятностью их столкновения с Землей.

Подобные космические явления были детально изучены исследователями из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. Специалисты придумали математическую модель, которая может полностью рассчитывать траекторию движения астероидов в космосе.

Вернуться назад

Все новости / Наука / NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
космос астероид nasa
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru