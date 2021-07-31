NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6

Вашингтон, 31 июля. Ученые NASA предупредили о приближении огромного астероида 2019 YM6 к Земле. Небесное тело движется со скоростью более 40 тысяч километров в час.

Двухметровый астероид приблизится к Земле 31 июля, передает Daily Star. Однако ученые заверяют, что он не несет никакой опасности для человечества. По их подсчетам, небесное тело пролетит почти в семи миллионах километров от планеты.

Исследуемый объект относится к астероидам класса «Аполлон». Этот класс включает в себя небесные тела, пересекающие земную орбиту с малой вероятностью их столкновения с Землей.

Подобные космические явления были детально изучены исследователями из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. Специалисты придумали математическую модель, которая может полностью рассчитывать траекторию движения астероидов в космосе.