Руандийские военнослужащие уничтожили отряд боевиков на северо-востоке Мозамбика

Мапуту, 31 июля. Руандийские военнослужащие уничтожили 14 боевиков на северо-востоке Мозамбика. Во время операции пострадал один солдат.

В 2020 году правительственные войска не смогли отбить у боевиков несколько районов даже при поддержке южноафриканских наемников. Тогда Мозамбик запросил помощь у соседей. На просьбу откликнулась Руанда. Руководство страны отправило в зону боевых действий 1000 военнослужащих.

Контингент Сил обороны Руанды (RDF) прибыл в Мозамбик 13 июля 2021 года. Бойцы работают в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Мозамбика (FADM) и контингентом Сообщества по развитию юга Африки (SADC). В их задачи входит восстановление контроля над территориями, захваченными боевиками, и обеспечение безопасности мирного населения.

Участие в миссии также подтвердили ЮАР и Ботсвана. Армия численностью 1495 человек пробудет в провинции Кабу-Делгаду до 15 октября.

Согласно отчету ООН, за последний год от рук боевиков погибло 2800 человек. Более 800 тысяч местных жителей остались без крыши над головой.