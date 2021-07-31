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Политика
Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
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Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
Политика
Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 31 июля. Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория заключила брак. Фотографии со свадебного торжества появились в Сети.

Лукашенко поздравил свою внучку со свадьбой. Отдельно он отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю». Торжество состоялось в кругу близких людей. Всего в ресторане на праздновании присутствовало около 70 приглашенных гостей.

Белорусский президент ранее провел телефонные переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Собеседники обсудили отношения между различными конфессиями и общее положение дел в Церкви.

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Александр Лукашенко белоруссия свадьба
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