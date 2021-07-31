Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 23:28
23:27
Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
23:20
Политика
Данюк: Порошенко пытается перещеголять Зеленского
23:17
Происшествия
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Киевском шоссе в Москве
23:15
Общество
Сотрудники Московского зоопарка устроили праздник пандам-именинникам
23:14
Наука
Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети
23:10
Весь мир
Экс-министр Нигерии указала на катастрофически низкий уровень образования в Африке
23:07
Весь мир
Руандийские военнослужащие уничтожили отряд боевиков на северо-востоке Мозамбика
23:05
Наука
NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
23:03
Весь мир
Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
23:03
Политика
Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
Все новости

Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
Весь мир
Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 31 июля. Свыше 100 тысяч детей в эфиопском районе Тыграй рискуют умереть от голода в следующем году, сообщает ЮНИСЕФ.

Представитель организации Марикси Меркадо на брифинге в Женеве заявила, что во время поездки на север Эфиопии подтвердились наихудшие опасения. У каждой второй беременной или кормящей женщины выявлены признаки острого недоедания. Это чревато серьезными последствиями для здоровья матерей и их детей.

«Нам нужен беспрепятственный доступ во все районы региона Тыграй, чтобы оказывать поддержку детям и женщинам, в которой они остро нуждаются», — подчеркнула Меркадо.

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Томсон Фири сообщил, что автоколонна из 200 грузовиков с гуманитарной помощью уже направляется в Тыграй. Однако, по его словам, это «капля в море». Он считает, что для перелома катастрофической ситуации требуется направлять в регион не менее 100 грузовиков ежедневно.

Положение стало ухудшаться на фоне боевых действий между повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками, которые начались в прошлом году. Вооруженный конфликт привел к гуманитарной катастрофе. Сотни тысяч местных жителей оказались на грани голода. Законное правительство африканской страны отправило 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости в Тыграй, а 5 июля разрешило полеты для оказания гумпомощи.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru