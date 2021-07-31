Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода

Аддис-Абеба, 31 июля. Свыше 100 тысяч детей в эфиопском районе Тыграй рискуют умереть от голода в следующем году, сообщает ЮНИСЕФ.

Представитель организации Марикси Меркадо на брифинге в Женеве заявила, что во время поездки на север Эфиопии подтвердились наихудшие опасения. У каждой второй беременной или кормящей женщины выявлены признаки острого недоедания. Это чревато серьезными последствиями для здоровья матерей и их детей.

«Нам нужен беспрепятственный доступ во все районы региона Тыграй, чтобы оказывать поддержку детям и женщинам, в которой они остро нуждаются», — подчеркнула Меркадо.

Официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Томсон Фири сообщил, что автоколонна из 200 грузовиков с гуманитарной помощью уже направляется в Тыграй. Однако, по его словам, это «капля в море». Он считает, что для перелома катастрофической ситуации требуется направлять в регион не менее 100 грузовиков ежедневно.

Положение стало ухудшаться на фоне боевых действий между повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками, которые начались в прошлом году. Вооруженный конфликт привел к гуманитарной катастрофе. Сотни тысяч местных жителей оказались на грани голода. Законное правительство африканской страны отправило 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости в Тыграй, а 5 июля разрешило полеты для оказания гумпомощи.