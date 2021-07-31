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Россия поздравила Эфиопию с первой золотой медалью на Олимпийских играх — 2020
Весь мир
Россия поздравила Эфиопию с первой золотой медалью на Олимпийских играх — 2020
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Аддис-Абеба, 31 июля. Посольство РФ в Эфиопии поздравило местного бегуна Селемона Барегу и всех жителей страны с завоеванием первой золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен выиграл забег на 10 км среди мужчин. Серебро и бронза достались представителям Уганды — Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкобу Кайплимо. После победы 21-летнего бегуна Эфиопия поднялась на 42-е место в медальном зачете.

Эфиопские спортсмены считаются одними из сильнейших в мире, если идет речь о забегах на длинные дистанции. Первым, выигравшим олимпийскую награду, стал Абебе Бикила. Он пробежал босиком марафон в 1960 году. Хайле Гебреселассие, Кенениса Бекеле, Месерет Дефар, Тирунеш Дибаба, Дерарту Тулу и другие лишь подтвердили превосходство местной школы.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Изначально соревнования планировались в 2020 году, но были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева принесли золото в копилку сборной РФ.

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