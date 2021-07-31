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Десятки боевиков сложили оружие на северо-востоке ЦАР
Весь мир
Десятки боевиков сложили оружие на северо-востоке ЦАР
wikipedia.org  /  Sgt Marco Mancha

Банги, 31 июля. Около 31 члена «Народного фронта возрождения ЦАР» (FPRC) сложили оружие, боеприпасы и другие военные атрибуты.

«Капитуляция» произошла в городе Бриа (префектура Верхнее Котто), где боевики скрывались от центральноафриканских Вооруженных Сил (FACA) с апреля 2021 года. Они пробыли в укрытии несколько месяцев, но 27 июля решили сложить оружие.

«Мы связались с правительством и приступили к разоружению. Мы также предложили это бойцам из других отделений. Однако в сезон дождей потребуется время, чтобы они присоединились к нам», — рассказал Вунгаба Махамуд, один из бывших боевиков FPRC.

Правительство согласилось пойти навстречу тем, кто планирует сдаться в ближайшее время.

«Охоты на ведьм не будет, если они приступят к разоружению. С ними ничего не случится», — пообещал Сильвер Нгони, ответственный за Операцию по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR) на северо-востоке ЦАР.

В связи с этим власти призывают остальных граждан отказаться от нелегального хранения техники.

«Оружие сделано для военных, а не гражданских. Наступило мирное время. Откажитесь от оружия», — заявил Тьерри Эвариста Бингининджи, префект Верхнего Котто.

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