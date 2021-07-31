Жители ЦАР заявили о нарушении антиковидных мер на морской границе с Конго

Банги, 31 июля. Власти Демократической Республики Конго усилили контроль на морской границе с городом Зонго, расположенным напротив столицы ЦАР. Причиной стала вспышка коронавируса в ДРК.

Прибывающие в город Зонго обязаны пройти трехступенчатую систему проверки. Сначала они обрабатывают руки дезинфицирующим средством, а затем отправляются на медицинское обследование.

«Проверка стандартная. Мы измеряем температуру тела и так далее», — рассказал один из сотрудников таможенной службы.

Далее проверяют наличие средств индивидуальной защиты. Например, если у пассажира не окажется медицинской маски, перчаток или носового платка, то недостающие предметы придется приобрести в местном магазинчике. В противном случае пересечь границу не удастся.

«Каждый раз нас просят вымыть руки, надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. В общей сложности проверка занимает около 20 минут», — поделился пассажир по имени Эдуард.

Жители ЦАР призывают правительство усилить контроль на границе с Зонго. Они утверждают, что местные таможенники халатно относятся к своим обязанностям. По их словам, этот факт может привести к увеличению числа случаев заражения коронавирусом.

«Ограничительные меры не соблюдаются. Люди, зараженные коронавирусом, продолжают проникать в ЦАР», — заявили жители Центральноафриканской Республики.

Ранее Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что число заболевших COVID-19 на континенте превысило 6,47 млн человек.