Москва, 31 июля. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказал, что знаком с президентом России Владимиром Путиным более 40 лет.

Знакомство с российским лидером произошло в 1980 году, отметил директор СВР. По его словам, это накладывает особую ответственность, но и дает фору для исполнения служебных обязанностей.

«В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания», — пояснил Нарышкин.

Недавно глава СВР прокомментировал стремление Соединенных Штатов урегулировать все мировые конфликты. Он подчеркнул, что усилий американской стороны для этого недостаточно.